Libertadores: Flu encara Olimpia para confirmar vaga na fase de grupos

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (16) contra o Olimpia (Paraguai), no jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores da América. A partida será às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Após vencer o primeiro confronto por 3 a 1 no Rio de Janeiro, os tricolores podem perder por até um gol de diferença que avançam à fase de grupos. A tendência é que o técnico Abel Braga mantenha a mesma equipe que derrotou os paraguaios na última semana.