Brasil volta a vencer no Sul-Americano sub-17: 3 a 0 no Paraguai

A seleção feminina manteve a rotina de vitórias no Sul-Americano sub-17 ao bater o Paraguai por 3 a 0, nesta quarta-feira (16) no estádio Charrua, em Montevidéu (Uruguai), pela segunda rodada do quadrangular final da competição. Com este resultado o Brasil garantiu a classificação para o Mundial da categoria.

FIM DE JOGO! VAGA GARANTIDA NO MUNDIAL FEMININO SUB-17!