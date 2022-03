Formiga grava os pés na Calçada da Fama do Mineirão

Um dos grandes nomes do futebol feminino brasileiro, a meio-campista Formiga recebeu uma homenagem especial nesta terça-feira (15), ela se tornou a primeira mulher a gravar os seus pés na Calçada da Fama do estádio do Mineirão.

“Fico feliz de ser a primeira mulher, e negra, de ter este reconhecimento [de gravar os pés no Mineirão] em um dos estádios mais importantes do nosso país. Nós lutamos tanto, e buscamos tanto este espaço, este reconhecimento, este valor e este respeito”, declarou a jogadora de 44 anos de idade.