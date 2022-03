Eriksen volta à seleção da Dinamarca após parada cardíaca na Eurocopa

O meio-campista Christian Eriksen, de 30 anos, está de volta à seleção da Dinamarca, nove meses após sofrer uma parada cardíaca em campo durante partida contra a Finlândia pela Eurocopa. O camisa 10 é um dos 23 convocados pelo técnico Kasper Hjulmand para uma série de amistosos internacionais no final do mês. A Dinamarca já está classificada para a Copa do Mundo do Catar, em novembro deste ano.

O primeiro confronto da seleção dinamarquesa será contra a Holanda fora de casa, no dia 26 de março, e três dias depois o time encara a Sérvia no Estádio Parken, na capital Copenhague, no qual o atleta sofreu o desmaio em junho do ano passado.

Na conta oficial da seleção masculina da Dinamarca no Instagram, o retorno de Eriksen foi celebrado.

“Sem dúvida, provocará calafrios, grandes sorrisos e grandes aplausos quando Eriksen retornar ao Parken esperançosamente lotado quando encontrarmos a Sérvia em 29 de março.”

No final de janeiro, após sete meses sem jogar, Eriksen foi contratado pelo Brentford (Inglaterra) até o fim da temporada. Após a parada cardiorrespiratória, o atleta passou a usar um cardioversor desfibrilador implantável (CDI). Devido ao uso do dispositivo, seu antigo clube, a Inter de Milão (Itália), rescindiu o contrato com o atleta, em dezembro passado, pois o CDI não é permitido pelas regras do Campeonato Italiano.

O camisa 10 já marcou 36 gols em 109 partidas da seleção dinamarquesa. Em janeiro deste ano Eriksen revelou que sonhava em voltar à seleção para disputar a Copa do Mundo.

