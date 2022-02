Pelé recebe alta após se recuperar de infecção urinária

O hospital Albert Einstein anunciou nesta segunda-feira (28) que o ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, recebeu alta após se recuperar de um quadro de infecção urinária. O Rei do Futebol estava na instituição desde o dia 13 de fevereiro, quando iniciou uma bateria de exames de rotina.

A alta foi dada no último sábado (26), e a nota do hospital diz que “o paciente encontra-se em condições clínicas estáveis, já curado de sua infecção urinária, e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021”.

Pelé foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no cólon em setembro de 2020. Ele ficou quase um mês internado na ocasião, ficando parte do período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A previsão é que ele retorne pelo menos uma vez por mês ao hospital para continuar o tratamento.

