Paulo Sousa liga alerta no Flamengo e pede foco aos jogadores

Foco. Este é o pedido do técnico português Paulo Sousa. Mesmo com amplo domínio em toda a partida, o Flamengo teve muita dificuldade para botar a bola na rede do Resende. Foram 34 finalizações do Rubro-Negro durante toda a partida e apenas 11 foram no alvo. Apenas a partir dos 41 minutos do segundo tempo foi que o time conseguiu vazar o goleiro Jefferson Luis, com Arrascaeta de fora da área e Gabigol, de pênalti.

Em entrevista coletiva após o empate em 2 a 2, no último domingo (27) no estádio Nilton Santos, o técnico português fez questão de ressaltar o volume de jogo, mas deu um puxão de orelha nos jogadores.

“Não podemos pensar em carnaval antes de ganhar os nossos jogos. Temos que exigir de nós mesmos para podermos fazer aquilo que estamos destinados a fazer, que é sermos superiores, como fomos, fazermos gols, sermos eficazes, termos a mentalidade certa, a intensidade forte, ganhar o jogo e depois podermos nos divertir”, declarou.

Além da dificuldade de furar o bloqueio adversário, na defesa Diego Alves mostrou insegurança novamente e falhou nos dois gols do Resende. Sinal amarelo ligado para o Flamengo, que na próxima rodada enfrenta o Vasco, no próximo domingo (6), a partir das 16h (horário de Brasília), no Nilton Santos, em confronto direto valendo a vice-liderança da Taça Guanabara.

Fora de campo o Flamengo precisa resolver outro problema. Ausente do duelo contra o Resende por apresentar quadro de virose, o lateral-direito Isla será advertido e multado pelo clube, tendo que esclarecer o motivo pelo qual o chileno aparece em um vídeo, que circula nas redes sociais, onde supostamente participa de uma festa realizada neste domingo.