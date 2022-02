Fábio Gomes garante vitória, e liderança, do Atlético no Mineiro

Com um gol de Fábio Gomes no final da partida, o Atlético-MG derrotou o Pouso Alegre por 3 a 2 e assumiu a liderança do Campeonato Mineiro. Com o triunfo alcançado neste sábado (26) no estádio Manduzão, pela 8ª rodada da competição, o Galo chegou aos mesmos 19 pontos do vice-líder Cruzeiro (que tem um saldo de gols pior).