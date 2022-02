Beatriz Souza e Rafael Silva faturam prata em Grand Slam de Judô

Uma publicação compartilhada por CBJ (@judocbj)

"Eu estou bastante feliz de voltar a competir internacionalmente. Foi minha primeira competição internacional depois da Olimpíada e consegui chegar numa final junto com o vice-campeão olímpico. Feliz de fazer uma luta com um cara que eu lutei lá em Tóquio e conseguir lutar um pouco melhor. Estou buscando essa evolução pensando no Mundial. Agradeço a torcida de todo mundo”, disse Baby, de 34 anos.