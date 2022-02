Pelé retorna ao hospital para seguir tratamento contra tumor no cólon

Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele)

Em setembro do ano passado, o Atleta do Século, de 81 anos, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, descoberto após exames de rotina. Em 8 de dezembro, o ex-jogador do Santos e da seleção brasileira, retornou ao Albert Einstein para realizar as últimas sessões de quimioterapia de 2021. Após intervalo para as festas de fim de ano, Pelé retomou as idas ao hospital em janeiro, para seguir o tratamento.

