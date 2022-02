Olivinha faz história no Flamengo como bicampeão mundial de basquete

O ala-pivô Olivinha entrou para a história do Flamengo ao levantar a taça da Copa Intercontinental, equivalente ao Mundial de Clubes no basquete masculino, após a vitória de domingo (13) sobre o San Pablo Burgos (Espanha), que defendia o título, por 75 a 62, no ginásio Hassan Moustafa, no Cairo (Egito). O capitão rubro-negro é o único remanescente, no atual elenco, da equipe campeã do mundo em 2014, no Rio de Janeiro.

"[A final] Foi um jogo, de certa forma, até um pouco tranquilo. A gente conseguiu fazer tudo que o Gustavo [de Conti, técnico] pediu desde o começo, abrimos uma boa diferença no primeiro quarto e conseguimos administrá-la até o fim. Fizemos um trabalho muito bom nos dois jogos", festejou Olivinha em entrevista à FlaTV, lembrando também da vitória de sexta-feira (11), na semifinal, por 94 a 71, sobre o Lakeland Magic (Estados Unidos), filial do Orlando Magic que disputa a liga de desenvolvimento da NBA [liga norte-americana de basquete].