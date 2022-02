Fluminense encara Portuguesa de olho na liderança do Carioca

Embalado por quatro vitórias consecutivas, sendo duas nos clássicos contra Flamengo e Botafogo, o Fluminense pode assumir a liderança do Campeonato Carioca neste domingo (13). O Tricolor recebe a Portuguesa-RJ no estádio Nilton Santos, às 16h (horário de Brasília), pela sexta rodada da competição. O jogo será transmitio ao vivo da Rádio Nacional, com narracão de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Bruno Mendes.