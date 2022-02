O Grêmio garantiu a classificação para a final da Supercopa do Brasil de futebol feminino ao derrotar o Flamengo por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 nos 90 minutos, nesta quarta-feira (9) no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

