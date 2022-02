Grêmio mantém ponta do Gaúcho com vitória sobre Aimoré

O Grêmio mantém a liderança do Campeonato Gaúcho após derrotar o Aimoré por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (9) no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, pela 5ª rodada da competição. Com o triunfo, o Tricolor alcançou os 13 pontos.

Fim de jogo: Aimoré 1x2 #Grêmio

Em um jogo de muita marcação, conseguimos virar a partida com gols de Villasanti e Rodrigues no segundo tempo. Nosso próximo compromisso será domingo na Arena, contra a equipe do Juventude.

