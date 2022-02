Atlético-MG atropela Patrocinense e assume liderança do Mineiro

O Atlético-MG não tomou conhecimento da Patrocinense, na manhã deste domingo (6) no Mineirão, e retomou a liderança do Campeonato Mineiro com uma vitória por 3 a 0. Hulk marcou os dois primeiros gols da partida e chegou a 39 em 70 jogos com a camisa do Galo. O recém-contratado Godín fechou o placar.