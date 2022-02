Brasil estreia na Olimpíada de Inverno com esquiadora Sabrina Cass

A Olimpíada de Inverno de Pequim começou hoje (3) para o Brasil com a participação da esquiadora Sabrina Cass, de 19 anos, na primeira prova classificatória de moglus (descida de montanha em velocidade, com dois saltos com acrobacias), no Parque de Neve de Genting, na zona de competição de Zhangjiakou, a cerca de 2h40 de Pequim. Estreia em dose dupla, já que o país nunca havia disputado a modalidade.

A brasileira ficou na 21ª posição, mas volta a esquiar às 7h de domingo (6) em busca da classificação na segunda e última qualificatória: apenas as 10 primeiras colocadas avançam à final.

"Hoje realizei um sonho. Queria vir para os Jogos Olímpicos desde pequena. Sempre sonhei, mas nunca imaginei que isso poderia se tornar realidade. É muito emocionante representar o Brasil nos Jogos. Estou muito feliz por ter chegado até aqui e agradeço a todos que me ajudaram e torceram por mim", disse Sabrina, que somou 62.20 pontos, em depoimento ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).