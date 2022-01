Santos segura empate com a Inter de Limeira na estreia pelo Paulistão

O Santos não saiu do zero com a Inter de Limeira nesta quarta-feira (26), na estreia das equipes no Campeonato Paulista. O Peixe atuou durante toda a segunda etapa com um jogador a menos, após a expulsão do meia Gabriel Pirani pouco antes do intervalo. A partida foi realizada no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

Sem o técnico Fábio Carille, que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19), o Alvinegro Praiano foi comandado pelo auxiliar Leandro Silva. Após um primeiro tempo de pouca inspiração, os santistas tentaram surpreender os anfitriões na etapa final, mas sentiram a falta de ritmo. Com um a mais, a Inter pressionou em busca da vitória, sem êxito.

No sábado (29), o Santos recebe o Botafogo-SP na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 11h (horário de Brasília). No mesmo dia, às 18h30, a Inter visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Em duelo simultâneo ao de Limeira, o Ituano superou o Novorizontino por 2 a 0 no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Os atacantes Aylon e Rafael Elias fizeram os gols do time da casa, que fez a estreia no Paulistão deste ano. Os visitantes, que já haviam perdido do Palmeiras por 2 a 0 no último domingo (23), acumularam a segunda derrota pela competição.

As duas equipes voltam a jogar no domingo (30). Às 16h, o Galo de Itu enfrenta o São Paulo no Morumbi, na capital paulista. O Tigre mede forças contra o Mirassol às 20h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Mais cedo nesta quarta, o São Bernardo derrotou o Água Santa por 1 a 0 no Distrital do Inamar, em Diadema (SP). O meia Paulinho Moccelin fez o gol do Bernô, que encara o Palmeiras no sábado, às 16h, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Na sequência, às 18h30, o Netuno busca a reabilitação diante da Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

