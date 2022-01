Campeonato Mineiro começa com vitória da Caldense sobre o América-MG

O Campeonato Mineiro teve início nesta terça-feira (25) com a vitória de 2 a 1 da Caldense sobre o América-MG no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. Com este resultado a Veterana assume a liderança da competição com 3 pontos.

FIM DO TABU! Caldense 2 x 1 América-MG

A Caldense não vencia o @america_mg em Poços de Caldas desde 2007, hoje quebramos esse tabu com gols de Douglas Skilo e Igor Pimenta