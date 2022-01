Campeonato Mineiro: Atlético busca empate com Villa Nova na estreia

Atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o Atlético-MG escapou, por pouco, de estrear com derrota no Campeonato Mineiro - onde também defende o título. Nesta quarta-feira (26), o Galo empatou por 1 a 1 com o Villa Nova no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). A partida marcou a estreia do técnico Antonio "Turco" Mohamed no comando do Alvinegro.

O Leão do Bonfim aproveitou uma bobeada de Rafael para sair na frente. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o goleiro do Atlético se enrolou em uma disputa com o atacante Thiago Mosquito, que abriu o placar. Os visitantes pressionaram e conseguiram o empate aos 43 da etapa final. Dylan Borrero foi lançado pelo também meia Matías Zaracho e soltou a bomba para evitar a derrota.

O próximo compromisso do Galo será no sábado (29), contra o Tombense, no Independência, em Belo Horizonte, às 16h30 (horário de Brasília). No domingo (30), às 17h, o Villa Nova tem o Pouso Alegre pela frente no Manduzão, em Pouso Alegre (MG).

Cruzeiro larga com vitória

Mais cedo nesta quarta, o Cruzeiro estreou em 2022 derrotando a URT por 3 a 0 no Independência. Foi o primeiro duelo oficial da Raposa desde que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno adquiriu 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube celeste, em dezembro do ano passado.

Os anfitriões saíram na frente aos 41 minutos do primeiro tempo. O lateral Rafael Santos cruzou pela esquerda e o atacante Thiago completou para as redes. Na etapa final, aos dez minutos, o atacante Waguininho recebeu na direita e ajeitou para o volante Filipe Machado finalizar de primeira. Aos 25, o centroavante Edu definiu o marcador.

O Cruzeiro volta a campo no domingo, às 11h, para encarar o Athletic Club no estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG). A URT recebe a Caldense no mesmo dia, às 16h, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG).

