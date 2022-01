Eliminatórias: Casemiro espera um Brasil e Equador bonito e disputado

O volante Casemiro afirmou nesta terça-feira (25) que espera um jogo bonito e disputado contra o Equador, na próxima quinta-feira (27), a partir das 18h (horário de Brasília), no estádio Casa Blanca, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

“Será um jogo muito bonito, muito disputado. É o primeiro contra o terceiro, um Brasil e Equador se trata de muito respeito. Tentaremos manter nosso estilo de jogo, indo para cima com futebol alegre, mas muito sólido atrás”, declarou o volante do Real Madrid (Espanha).

Primeira coletiva deste período de convocação foi com Casemiro! Daqui a pouco a bola rola para o treino da #SeleçãoBrasileira, de olho no duelo contra o Equador.



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/CjqIzjLecD
January 25, 2022

A equipe comandada pelo técnico Tite chega com muita tranquilidade ao confronto, mas sabe que a partida não será fácil, ainda mais diante de um adversário que está muito próximo de obter a classificação para a próxima edição do Mundial. “O Equador está muito perto de se classificar para a Copa. Sabemos que são os terceiros colocados. É um jogo com muito respeito. Sem dúvida eles têm jogadores de alto nível, estão muito perto de chegar à Copa. Vai ser um jogo com muito respeito. Existem dificuldades de jogar aqui, sempre existiu”, afirmou Casemiro.

A seleção brasileira está completa em Quito, após a chegada, no final da noite da última segunda (24) dos jogadores que atuam na Europa e do goleiro Weverton, do Palmeiras.