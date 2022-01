Melhor ataque, Vasco goleia novamente e avança na Copa São Paulo

O Vasco mostrou nesta quinta-feira (13) pela manhã porque tem o melhor ataque da Copa São Paulo ao golear o Joinville por 4 a 0 no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), pela segunda fase da competição. O Cruzmaltino chegou a 23 gols em apenas quatro jogos.

Na terceira fase, os cariocas terão pela frente o vencedor do confronto entre os paulistas Ska Brasil e Audax, que se enfrentam às 18h (horário de Brasília) desta quinta, no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).

Os vascaínos pressionaram o Joinville desde os primeiros minutos, acertando três vezes a trave antes de abrirem o placar com o volante Andrey, aos 44 minutos da etapa inicial, após cruzamento rasteiro do atacante Vinícius. Aos 14 do segundo tempo, o atacante Figueiredo foi lançado pelo lateral JP Galvão e concluiu na saída do goleiro Pedro. Aos 34, o lateral Julião aproveitou a sobra de uma bola desviada pela zaga do JEC e marcou o terceiro. Dez minutos depois, o zagueiro Pimentel fechou a goleada.

Outros três confrontos movimentaram a segunda fase da Copinha nesta quinta pela manhã. No Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP), o atacante Ney Bahia fez o gol da vitória do São Caetano sobre o Londrina. O Azulão terá pela frente o ganhador de São Paulo e EC São Bernardo, que se enfrentam mais tarde, às 21h45, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

O Juventus-SP recebeu o Coritiba na Rua Javari, em São Paulo, e venceu por 3 a 1. O atacante Masson (duas vezes) e o meia Derik balançaram as redes para o Moleque Travesso, enquanto o zagueiro Ricardo Bambu (contra) marcou o gol do Coxa. Os paulistanos esperam o vencedor de Canaã-BA e Real Brasília, que jogam nesta quinta, às 15h, no Estádio Nicolau Alayon, também na capital paulista.

Por fim, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), o Atlético-GO derrotou o Água Santa por 2 a 1 e se classificou à terceira fase. O volante Marcos e o meia Thiago - no fim do jogo - fizeram os gols do Dragão, que aguarda quem avançar entre Palmeiras e Mauá, que duelam nesta quinta, às 15h, também em Diadema. O meia Vinícius Reis descontou para o time da casa.

