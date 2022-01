Ricardo Goulart é o novo camisa 10 do Santos

A camisa 10 do Santos, uma das mais emblemáticas do futebol brasileiro, tem um novo dono. O Peixe apresentou nesta terça-feira (11) o meia-atacante Ricardo Goulart. O jogador de 30 anos, que estava no Guangzhou Evergrande (China), assinou com o Alvinegro Praiano até o dia 31 de dezembro de 2023.

BEM-VINDO, RICARDO GOULART! ⚪⚫#A10Sagrada do Santos FC tem um novo dono! Ricardo Goulart é o novo reforço do Peixão e usará o #MantoSagrado que já foi do Rei Pelé. O meia-atacante se reuniu com o presidente Andres Rueda nesta tarde e assinou contrato até 31/12/2023. pic.twitter.com/Jat5hBqXcA — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 11, 2022

“Desde as primeiras conversas, fiquei muito feliz com o interesse desse clube gigantesco. Conheço a história e estou muito feliz de vestir a camisa do Santos, principalmente sendo a 10, conhecida no mundo todo. Vou fazer de tudo para representar bem o número do Rei [Pelé]”, afirmou Ricardo Goulart.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de acertar com o meia-atacante, o Santos já contratou o zagueiro Eduardo Bauermann, que defendeu o América-MG na última temporada, e o meia Bruno Oliveira, que estava no Vitória.