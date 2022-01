Santos encerra primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento

O Santos derrotou a Ferroviária por 2 a 0 na noite deste domingo (9) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e encerrou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento.

LIDERANÇA GARANTIDA! Peixe faz 100% na primeira fase da Copinha e termina no topo do grupo. Lucas Barbosa e Rwan Seco fizeram os gols da vitória por 2 a 0 contra a Ferroviária! ⚡️⚪️⚫️ pic.twitter.com/8P56fqDsXd — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 10, 2022

O triunfo do Peixe veio graças a gols de Lucas Barbosa e Rwan Secco. Ao se classificar na primeira posição do Grupo 8, o Santos enfrenta na próxima fase o Chapadinha. Já a Ferroviária terminou na segunda posição com 6 pontos, e enfrenta o Nova Iguaçu na segunda fase.

O domingo também foi de classificação do Athletico-PR, que bateu o União São João por 2 a 0 no estádio Doutor Hermínio Ometto, em Araras. Com este resultado o Furacão passou para a segunda fase como primeiro colocado do Grupo 12.