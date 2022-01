Copa São Paulo: Palmeiras inicia com goleada sobre o Asssu-RN

O Palmeiras iniciou a sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior goleando o Assu-RN por 6 a 1 no estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes, em Diadema. A vitória deixou o Verdão na liderança do Grupo 28 com 3 pontos.

Com gols de Jhonatan, Gabriel Silva, Endrick (2) e João Pedro (2), as #CriasDaAcademia venceram o Assu-RN na estreia na @Copinha e conquistaram os primeiros 3 pontos na competição!