Copa São Paulo: Corinthians inicia busca pelo 11º título com vitória

O maior campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior iniciou a campanha em busca do seu 11º título com o pé direito, o Corinthians derrotou o Resende por 2 a 1, nesta terça-feira (4), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

ESTREIA COM CARA DE CORINTHIANS! ⚫⚪



O Timãozinho derrotou o Resende por 2 a 1 na primeira partida da @Copinha!



⚽ Keven

⚽ Matheus Araujo



