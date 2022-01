Governo do Ceará arrecada mais de 25t de alimentos para o Sul da Bahia em campanha realizada no Castelão

Na manhã desta quarta-feira, 5, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), irá finalizar a campanha “S.O.S Chuvas no Sul da Bahia”, destinado a ajudar a população que está sofrendo com as enchentes na Bahia. Realizado na Arena Castelão, mais de 25 toneladas de alimentos foram arrecadados até o momento e as doações podem continuar sendo feitas até às 10 horas de amanhã.

A ação foi realizada em conjunto com a Cruz Vermelha e mobilizou a doação de outros utensílios além dos alimentos, como água, roupas, cobertores e calçados. Durante a quarta-feira, 5, será realizado o abastecimento de quatros caminhões e a saída das doações em comboio para o estado da Bahia.

Ao todo, há 518 feridos na Bahia, onde 30.915 pessoas estão desabrigadas e 62.731 desalojadas. O número total de atingidos pelas enchentes chegou a 715.634 pessoas. Os desabrigados são aqueles que tiveram que abandonar suas casas e dependem de abrigo do poder público. Já os desalojados são aqueles que saíram de suas casas e encontraram hospedagem por conta própria, como em casa de parentes. Em todo o estado, 166 municípios foram afetados pelas chuvas, dos quais 154 estão com decreto de situação de emergência.

Serviço:

Finalização da Campanha “S.O.S Chuvas no Sul da Bahia”

Data: 5 de janeiro 2021

Horário: 10h

Local para doações: Arena Castelão – Bilheterias 1 e 2 (Rotatória da Avenida Paulino Rocha com Avenida Alberto Craveiro) ou sede da Cruz Vermelha



