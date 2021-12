Rafael Navarro é anunciado oficialmente pelo Palmeiras

Atual campeão da Taça Libertadores, o Palmeiras continua se reforçando para a próxima temporada. Após acertar com o goleiro Marcelo Lomba (ex-Internacional) e o meio-campista colombiano Eduard Atuesta (que estava no Los Angeles FC), o Verdão anunciou nesta quarta-feira (22) a contratação do atacante Rafael Navarro, que se destacou defendendo o Botafogo em 2021.

Rafael Navarro é o novo atacante do #MaiorCampeãoDoBrasil