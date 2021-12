Alison dos Santos e Erica Sena são eleitos os destaques do atletismo

Uma publicação compartilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Alison, de 21 anos, quebrou seis vezes o recorde sul-americano dos 400 metros com barreiras e foi medalhista de bronze da prova na Olimpíada de Tóquio (Japão). Erica também competiu na capital japonesa e ficou próxima do pódio dos 20 quilômetros da marcha atlética, mas sofreu uma punição de dois minutos, poucos metros antes da chegada, que a derrubou do terceiro para o 11º lugar. A marchadora de 36 anos vive em Cuenca (Equador) e não pôde estar presente na cerimônia.

A carioca Chayenne Pereira, de 21 anos e atleta olímpica dos 400 metros com barreiras, foi eleita a revelação feminina, enquanto Erik Cardoso venceu o prêmio no masculino. No Campeonato Brasileiro sub-23, em setembro, o paulista de também 21 anos estabeleceu a segunda melhor marca do país na história dos 100 metros, cravando 10s01, a um centésimo do recorde de Robson Caetano, que perdura desde 1988.