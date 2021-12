Remo conquista sua primeira Copa Verde

O Remo fez história ao conquistar pela primeira vez a Copa Verde. Para ficar com o título o Leão Azul superou o Vila Nova por 4 a 2 na disputa de pênaltis, na noite deste sábado (11) no estádio Baenão, em Belém. A TV Brasil transmitiu a grande decisão da competição que reúne equipes do Centro-Oeste e do Norte, além do estado do Espírito Santo.