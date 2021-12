São Paulo e Athletico-PR garantem permanência na Série A do Brasileiro

As torcidas de São Paulo e Athletico-PR, enfim, respiram aliviadas. A vitória do Tricolor sobre o Juventude, por 3 a 1, e o empate sem gols do Furacão com o Palmeiras garantiram, nesta segunda-feira (6), a permanência de paulistas e paranaenses na Série A do Campeonato Brasileiro.

49/2º | São Paulo 3x1 Juventude



Na quinta-feira, com o Jaconi lotado e a vibração da Papada, decidimos o nosso futuro na Série A! Lutar até o final!



