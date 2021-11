Mundial: sorteio põe Al Ahly ou Monterrey no caminho do Palmeiras

O Palmeiras terá pela frente o Monterrey (México) ou o Al Ahly (Egito) na semifinal do Mundial de Clubes, que será disputado entre 3 e 12 de fevereiro do ano que vem, nos Emirados Árabes Unidos. Os mexicanos venceram a Liga dos Campeões da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), enquanto os egípcios levantaram o troféu mais importante da África na temporada.

O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (29), na sede da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Zurique (Suíça). As datas, horários e locais dos jogos ainda serão divulgados pela entidade. Apesar de o torneio ser em 2022, o vencedor será considerado o campeão mundial de 2021.