LNF: Cascavel elimina Carlos Barbosa e alcança a final inédita

O Cascavel se classificou para a decisão da Liga Nacional de Futsal (LNF). A vaga foi garantida na manhã deste domingo (28) com a vitória por 1 a 0 na prorrogação sobre a Associação Carlos Barbosa (ACBF) no ginásio do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, no interior do Rio Grande do Sul.

A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil. O gol decisivo foi marcado pelo ala Ernani ainda no primeiro tempo da prorrogação em uma bela jogada individual. Depois, o time gaúcho pressionou bastante, colocou o goleiro-linha em quadra em várias oportunidades para buscar o gol de empate que lhe daria a vaga. Mas não conseguiu evitar que os paranaenses fizessem a festa fora de casa e garantissem a vaga à decisão pela primeira vez na história do clube.

No tempo regulamentar, como havia perdido a primeira partida por 4 a 2, a ACBF precisava de qualquer maneira vencer para forçar a prorrogação. E conseguiu. Fez 4 a 1 no Cascavel. O primeiro gol saiu logo no começo da partida em cobrança de falta do fixo Jhow. Faltando pouco mais de 13 minutos para encerrar a etapa inicial, o próprio Jhow fez o segundo dele e do jogo. Com seis minutos para finalizar o primeiro tempo, Pedro Carioca fez o terceiro. E, logo depois, Carlão descontou para o time paranaense. Na etapa final, o único gol foi feito pelo ala Murilo.

