Atlético Mineiro ganha do Fluminense e dá mais um passo rumo ao título

O Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2 a 1 de virada na tarde deste domingo (28), em partida válida pela 36ª rodada do Brasileiro e disputada no estádio Mineirão. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Tricolor carioca aos 13 minutos. O zagueiro Manoel aproveitou o levantamento na área e a falha da zaga mineira para abrir o placar de cabeça.

Depois, com muita pressão do Atlético, veio o empate. O árbitro Marielson Alves da Silva marcou pênalti com auxílio do VAR em lance envolvendo o tricolor Marlon e o atleticano Diego Costa. Depois de muita reclamação, Hulk bateu e igualou o placar aos 37 minutos. Na etapa final, aos 14 minutos, o mesmo Hulk bateu falta e contou com um desvio na barreira para fazer o segundo gol do Galo e fechar o placar.