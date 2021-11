Ministério da Cidadania publica lista de beneficiários do Bolsa Atleta

Está disponível a lista com os nomes de 1 mil atletas brasileiros de alto rendimento contemplados pelo programa Bolsa Atleta do Ministério da Cidadania. A seleção está publicada no Diário Oficial da União e menciona que serão beneficiados pelo programa mais de 7 ml atletas das categorias estudantil, atleta de base, nacional, internacional e olímpica e paralímpica.

No período de 12 meses, o programa prevê o repasse dos valores a atletas olímpicos e paralímpicos de diversas modalidades, nacionais e internacionais. Segundo o Ministério da Cidadania, foram investidos R$ 145 milhões para o repasse aos atletas brasileiros que assinaram o termo de adesão.

Os atletas que não foram contemplados pelo programa têm até 10 dias para entrarem com recurso e pedirem uma reavaliação do resultado.

As bolsas são pagas a depender de cada caso: a modalidade estudantil prevê o pagamento de R$ 370 para o atleta estudante ou atleta de base. O atleta nacional recebe R$ 970 por mês. Já os atletas que participam de competições internacionais recebem R$ 1.850. O valor sobe para R$ 3.100 nas bolsas para atletas olímpicos e paralímpicos.

Para se inscrever, todos devem ter mais de 14 anos de idade e atenderem aos pré-requisitos de cada categoria. Todas as normas, etapas para inscrição, categorias e como prestar contas estão disponíveis no site do Ministério da Cidadania na internet.