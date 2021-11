Fred volta a marcar e Fluminense derrota América-MG

O Fluminense deu um passo importante na luta por uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. O time das Laranjeiras derrotou o América-MG por 2 a 0, na noite deste domingo (21) no estádio do Maracanã em partida na qual o atacante Fred encerrou um longo jejum de gols.

VEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! Com gols de Luiz Henrique e Fred, o Fluzão sai do Maraca com os três pontos após vitória por 2 a 0 contra o América-MG! NEEEEEEEEEENSE!

