Tênis de mesa: equipes brasileiras dominam Pan-Americano

O Brasil brilhou nas disputas por equipes do Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa realizado em Lima (Peru), conquistando tanto os títulos no masculino como no feminino.

O primeiro triunfo veio com Bruna Takahashi, Caroline Kumahara e Jessica Yamada, que superaram a equipe do Canadá por 3 a 1 na decisão na última sexta-feira (19). “O mais importante foi o comprometimento delas com a luta. O compromisso de fazer o melhor possível em cada ponto, independente do resultado. Esse foco foi fundamental em todos os confrontos. Elas já conhecem o caminho. Venceram o Pré-Olímpico, ou seja, bastava manter a crença nesse caminho. Estou muito satisfeito por termos conseguido aqui”, declarou o treinador Lincon Yasuda à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).