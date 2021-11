Douglas Brose conquista o título do Mundial de karatê

Uma publicação compartilhada por CBK (@karate_do_brasil)

A conquista do brasileiro de 35 anos teve um sabor especial, porque Crescenzo era, até este sábado, o detentor do título mundial.

“Essa medalha não é só minha, essa medalha é do karatê do Brasil, essa medalha é de todos que apoiam, de todos os professores que estão nas academias dando aula, de todas as crianças, de todos os pais que estimulam seus filhos a praticar karatê. Essa medalha é de todos vocês”, declarou Brose à Confederação Brasileira de Karatê (CBK) após a conquista.