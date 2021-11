Foz Cataratas-PR vence São José-SP e avança às semifinais da LNF

O Foz Cataratas-PR é a terceira equipe classificada às semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste domingo (14), o Azulão das Três Fronteiras derrotou o São José-SP por 3 a 1 no ginásio Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu (PR), no jogo de volta do confronto pelas quartas de final. No duelo de ida, há uma semana, os times empataram por 2 a 2 no ginásio do Tênis Clube de São José dos Campos (SP). Ambas as partidas foram transmitidas ao vivo pela TV Brasil.

Estamos na semi final da @lnfontime



