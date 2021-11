Eliminatórias: Brasil pode ter três mudanças em duelo contra Argentina

Já com vaga garantida na Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira comandada por Tite deve entrar em campo contra a Argentina com três mudanças. A partida fora de casa na próxima terça-feira (16), válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, terá início às 20h30 (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional. No treinamento deste domingo (14), na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo, o técnico observou a equipe com o zagueiro Éder Militão, o volante Fabinho e o atacante Matheus Cunha nos lugares de Thiago Silva, Casemiro e Gabriel Jesus, respectivamente.

