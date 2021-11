Brasileiro de goalball: Santos é tri e Cetefe-DF fatura título inédito

A edição 2021 do Campeonato Brasileiro de Goalball teve os campeões masculino e feminino definidos neste domingo (14). No masculino, o Santos retomou o posto de melhor time do país ao derrotar a Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (Cetefe-DF) por 5 a 3. A equipe brasiliense teve melhor sorte na final feminina, derrotando o Sesi-SP por 6 a 4.

