Com apoio da torcida, Cascavel encara Joaçaba por vaga na semi da LNF

O Cascavel-PR decide neste sábado (13) contra o Joaçaba-SC quem ficará com a primeira das quatros vagas das semifinais da temporada 2021 da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe paranaense contará com a torcida local no Ginásio da Neva, no segundo e último jogo das quartas de final. O primeiro duelo terminou empatado (2 a 2) e quem vencer hoje segue na competição em busca do título. O embate a partir das 11h será transmitido ao vivo na TV Brasil.

Em caso de novo empate neste sábado haverá prorrogação (10 minutos). No tempo suplementar, os paranaenses levam a vantagem do empate, de acordo o regulamento (time com a melhor campanha na primeira fase do torneio). A Serpente Tricolor encerrou a fase classificatória na vice-liderança, enquanto o Joaçaba terminou em quarto lugar.