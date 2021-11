Marcelo Cabo é apresentado no Atlético-GO

O Atlético-GO anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação do técnico Marcelo Cabo, que chega para o lugar do auxiliar Eduardo Souza, que estava no comando do Dragão desde a saída de Eduardo Barroca.

Marcelo Cabo foi oficialmente apresentado na tarde desta quinta-feira.