Basquete 3x3: seleção masculina estreia nesta sexta no Americup

O Basquete 3x3 do Brasil começa nesta sexta-feira (12) a busca pelo título do Americup, em Miami (Estados Unidos), torneio que reúne 18 seleções masculinas e 15 femininas. Quem vencer garante vaga direta na Copa do Mundo 3x3 ano que vem, na Antuérpia (Bélgica). Os jogos serão transmitidos ao vivo no Canal Olímpico.

A seleção brasileira masculina fará sua estreia amanhã (12), às 17h (horário de Brasília) contra o Chile, em partida pelo Grupo C. Depois, às 20h50 volta à quadra para encarar o oponente que virá da qualificatória B1. A equipe, comandada pelo técnico Douglas Lorite, conta com Léo Branquinho, André Ferros, Jefferson Socas e William Weihermann.

Partiu, AmeriCup 3x3 ♥️ pic.twitter.com/MPYhNHpkjs

O escrete feminino fará o primeiro jogo da fase classificatória no sábado (13), às 16h15, contra a República Dominicana. Assim como no masculino, as brasileiras também retornarão à quadra no mesmo dia para um segundo embate: às 20h05 medirão forças com o rival que vier da qualificatória A1. A seleção feminina, da técnica Rafaella Bauerfeldt, será representada por Vitória Marcelino, Lays da Silva, Vanessa Sassá e Thayná Silva.

Os dois melhores times em cada chave - tanto no masculino, quanto no feminino - avançam às quartas de final (mata-mata) no domingo (14).

