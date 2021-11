Tite diz que considera certa a classificação do Brasil para a Copa

Um dia antes da partida contra a Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa de 2022 (Catar), o técnico Tite afirmou em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (10) que ele considera certa a classificação do Brasil para o próximo Mundial.

“Para mim, estamos classificados, com a pontuação que temos, para a Copa do Mundo. E diferentemente do outro estágio, agora parte para o estágio de preparação específica para jogos de Copa do Mundo, onde vamos enfrentar, por exemplo, uma Colômbia, numas quartas, numas oitavas de final. É fato, como aconteceu em 2014. Trabalharmos nesse objetivo real, a grandeza do jogo”, declarou o treinador.