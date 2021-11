Palmeiras goleia Atlético-GO no Brasileiro

O Palmeiras goleou o Atlético-GO por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (10) em São Paulo, e se manteve na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo pela 31ª rodada, o Verdão alcançou 58 pontos (10 pontos a menos que o líder Atlético-MG, que também venceu na rodada). Já o Dragão permanece com 37 pontos, na 14ª posição.

