Parataekwondo: Brasil terá 11 atletas no Mundial, 3 deles medalhistas

O Brasil será representado por 11 atletas no Mundial de Parataekwondo, três deles medalhistas na Olimpíada de Tóquio na classe K44: Nathan Torquato (ouro na categoria até 61 quilos), Débora Menezes (prata) e Silvana Fernandes (bronze), ambas acima dos 58 kg estão na lista anunciada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTK), ao final do Campeonato Brasileiro da modalidade, no domingo (7). O Mundial está programado para os dias 11 e 12 de dezembro, em Istambul (Turquia).

“No último Mundial, fomos representados por seis atletas. Agora, serão 11, ou seja, praticamente o dobro. Crescemos em quantidade e qualidade, algo comprovado pelos recentes resultados internacionais alcançados pela seleção brasileira”, afirmou Rodrigo Ferla, coordenador nacional de parataekwondo da CBTK.