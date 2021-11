Copa do Nordeste: Sousa perde, mas elimina ABC e vai à fase de grupos

O Sousa fez valer a vantagem construída no jogo de ida e garantiu, nesta terça-feira (9), classificação à fase de grupos da Copa do Nordeste de 2022. O Dinossauro foi derrotado por 2 a 1 pelo ABC no Frasqueirão, em Natal, mas se beneficiou da vitória por 3 a 0 no duelo anterior, realizado no último dia 27 de outubro, no Marizão, em Sousa (PB). Envolvido na semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro atuou, na ocasião, com um time misto.

Apesar da necessidade de vencer ser do ABC, o Sousa teve o controle das ações por mais tempo na etapa inicial. Aos 21 minutos, na chance mais clara, o goleiro Welligton deu rebote após uma cobrança de falta do lateral Danilo Itaporanga, próxima à grande área, mas o meia Juninho não aproveitou a sobra na batida cruzada, mandando para fora.

Pouco antes do intervalo, o atacante Wallyson levou o segundo amarelo do árbitro Léo Simão Holanda após reclamação mais acintosa, deixando o ABC com um a menos. Os jogadores do time da casa cercaram a equipe de arbitragem e foi necessária intervenção de policiais para apaziguar os ânimos no gramado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo em desvantagem numérica, o Alvinegro se lançou ao ataque no segundo tempo. Aos quatro minutos, o atacante Negueba deu esperança aos anfitriões, acertando um belo chute de fora da área e abrindo o placar. O Sousa respondeu no lance seguinte. Danilo Itaporanga cruzou da esquerda e o meia Jô Boy, de cabeça, deixou tudo igual. O ABC voltou a ficar à frente aos 12 minutos, com o atacante Allan Dias aproveitando uma bobeada da zaga paraibana e concluindo na saída do goleiro Ricardo.

O animado retorno do intervalo foi perdendo força e dando lugar a um jogo truncado. O ABC buscou diminuir o prejuízo e teve duas oportunidades claras aos 36 minutos, mas parou em Ricardo. Primeiro, o goleiro salvou uma cobrança de falta do meia Denner. Depois, travou a finalização do lateral Bruno Souza. Precisando de dois gols para levar a decisão aos pênaltis, o Alvinegro pressionou, mas sem êxito.

É a segunda vez que o Sousa disputa a Copa do Nordeste. A primeira foi em 2013, quando foi sorteado no grupo de Sport, Fortaleza e Confiança, caindo na primeira fase. A classificação concluiu a temporada do Dinossauro, que foi finalista do Campeonato Paraibano deste ano, superado pelo Campinense. A campanha no Estadual credenciou a equipe à disputa da etapa preliminar do torneio regional.

O clube paraibano se juntou ao Floresta, que na terça-feira passada (2) também avançou à fase de grupos da Copa do Nordeste ao derrotar o Ferroviário por 4 a 3 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal na Arena Castelão, em Fortaleza. No jogo de ida, disputado no Vovozão, na capital cearense, as equipes haviam empatado sem gols.

Os últimos classificados da fase preliminar serão conhecidos nesta quinta-feira (18). Às 19h (horário de Brasília), o CRB recebe o Moto Club no Rei Pelé, em Maceió. Os maranhenses vencerem a partida de ida por 2 a 1 no Nhozinho Santos, em São Luís. Às 21h30, o Vitória enfrenta o Botafogo-PB no Barradão, em Salvador. No primeiro jogo, no Almeidão, em João Pessoa, alvinegros e rubro-negros empataram em 1 a 1.

Quatorze clubes estão garantidos na fase de grupos da competição regional. Antes de Sousa e Floresta, já estavam assegurados Bahia (atual campeão), Atlético-BA, Ceará, Fortaleza, Sport, Náutico, CSA, Sampaio Corrêa, Globo, Altos, Campinense e Sergipe.

Tags