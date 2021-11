Cruzeiro supera Londrina e respira na luta contra o Z4 da Série B

O Cruzeiro deu um passo importantíssimo na missão de assegurar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Sob pressão de acabar a 33ª rodada na zona de rebaixamento, a Raposa derrotou o Londrina por 1 a 0 nesta sexta-feira (5), no estádio do Café, em Londrina (PR).

ACABOU, NAÇÃO AZUL!!!!!!!!



VITÓRIA CELESTE!!!!! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags