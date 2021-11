Tite convoca Vinicius Jr para seleção após corte de Firmino por lesão

O atacante Vinícius Júnior, atualmente no Real Madrid, foi convocado nesta sexta-feira (5) pelo técnico Tite a retornar a seleção brasileira para os próximos dois confrontos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar. Ele substituirá Roberto Firmino, do Liverpool (Inglaterra), cortado hoje, depois de avaliação de Rodrigo Lasmar, médico da seleção, que confirmou lesão muscular na coxa esquerda.

Firmino se machucou na última quarta (3), na vitória dos Reds sobre o Atlético de Madrid (2 a 0), pela Liga dos Campeões. Segundo Lasmar, “a lesão impede o atleta de participar dos treinos e jogos da seleção nas próximas semanas”.