Série B: Avaí e Vitória empatam em 1 a 1

O Avaí e o Vitória empataram em 1 a 1, na noite desta sexta-feira (5) no estádio da Ressacada, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com este resultado o Leão da Ilha permanece na 3ª posição, mas agora com 57 pontos. Já o Rubro-Negro baiano é o 18º, com 34 pontos.

O Avaí saiu na frente, graças a gol do colombiano Copete marcado aos 45 minutos do primeiro tempo. Porém, aos 45 da etapa final, o Vitória conseguiu igualar graças a gol de Hitalo.

Na segunda (8) o Leão da Ilha recebe o CSA na Ressacada. Dois dias depois o Rubro-Negro baiano visita o Vasco em São Januário.

