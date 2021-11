Ferroviária e Avaí estreiam nesta quarta na Libertadores Feminina

Maior vencedor da Copa Libertadores Feminina das Américas, com nove títulos, o Brasil estreia nesta quarta-feira (3), na 13ª edição da competição, com duas das três equipes nacionais participantes. A Ferroviária, atual campeã, entra em campo contra o Sol de América (Paraguai) às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção (Paraguai). A partir das 19h45, será a vez do Avaí Kindermann, vice-campeão brasileiro, medir forças contra o Yaracuyanos (Venezuela), no Estádio Arsênio Enrico, também na capital paraguaia.

O Corinthians, atual bicampeão nacional, faz o primeiro jogo da fase classificatória amanhã (4), às 17h30, contra o San Lorenzo (Argentina). As Brabas - apelido do time feminino do Timão - estão no Grupo D, que tem ainda Nacional (Uruguai) e Deportivo Capitá (Paraguai).